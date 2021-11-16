الصحة توفر العديد من الاحتياجات اللازمة لمرافق الوزارة

غزة- الرأي

أكد زاهر الوحيدي مدير دائرة اللوازم العامة على أن طواقمه قامت بتعبئة (212) اسطوانة اكسجين للمرضى خلال الاسبوع الماضي بتكلفة مالية أقل من تعبئتها خارج الوزارة بما يساهم في تخفيف عبء المرض من على كاهل المرضى وذويهم.



وأوضح الوحيدي أن قسم الخياطة المركزي يعمل على توفير كل مستلزمات الوزارة من ملبوسات وأقمشة وتصنيع نحو (1475) قطعة من البدل الطبية والملايات والستائر خلال الاسبوع الماضي بالإضافة الى دعم احتياجات و مستلزمات مرافق وزارة الصحة بما يقارب (2032) قطعة من الأقمشة والملبوسات المتنوعة و انتاج (4400) كمامة واقية .



وأشار أن اجمالي عدد المطبوعات التي انجزها قسم المطبعة والمطبوعات بجهود ذاتية لمرافق وزارة الصحة بما يقارب (350) ألف ورقة وتوفير نحو (1500)$.



وبين أنه تم عقد 8 لجان فحص واستلام العدد من الاجهزة الطبية والآلات الجراحية حيث تم استلام (52) جهاز و(3) سيارات اسعاف بمحتوياتها واجهزتها بالإضافة الى استلام (6) وحدات خاصة بطب الاسنان خلال الاسبوع الماضي وتسليمها للجهات المختصة بالوزارة .



أوضح أنه تم تأهيل وصيانة (24) كرسي لمرضى الغسيل الكلوي وتوفيرهم لصالح مستشفى الصداقة التركي التي كانت تستدعي حالاتهم رعاية و مجهود إضافي للمساهمة في انقاذ حياتهم ، متمنيا المزيد من العطاء و البذل والعمل المشترك لتقديم خدمة افضل للمرضى .



يذكر أن دائرة اللوازم العامة وفق تقرير شهر أكتوبر ساهمت بتعزيز جهوزية عمل الأقسام داخل المستشفيات من خلال تعبئة (670) اسطوانة أكسجين للمرضى العاديين وتعبئة (32) اسطوانة أكسجين بسعة 5 لتر واسطوانتين أكسجين بسعة (40 )لتر لمرضى كوفيد 19 ،كما وتابعت الدائرة استلام وتسليم التبرعات وإنتاج الالبسة الطبية وفرشات الأسرة الخاصة بالمرضى في المستشفيات وطباعة نماذج خاصة بالوزارة تكلفة قيمتها اقل من القيمة السوقية.