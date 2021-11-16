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وزارة العمل توقع عقود تشغيل مشروع "ترميز البلديات"

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:02

وزارة العمل
وزارة العمل

غزة – الرأي:

وقعت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، ممثلة بدائرة التشغيل المحلي والخارجي، يوم الأحد 14/11/2021، عقود تشغيل مؤقت لصالح مشروع ترميز البلديات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج خلق فرص عمل JCP، وبتمويل من المنحة السويسرية.

وأفادت الإدارة العامة للتشغيل بأن عدد المستفيدين من المشروع نحو 59 خريج، موزعين على 18 بلدية على مستوى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع هدف إلى التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، ضمن برنامج خلق فرص عمل.

ويشار إلى أن البلديات التي استفادت من المشروع هي، "بيت حانون، بيت لاهيا، أم النصر، جباليا، غزة، الزهراء، المغراقة، النصيرات، الزوايدة، دير البلح، خانيونس، القرارة، بني سهيلا، الفخاري، عبسان الجديدة، عبسان الكبيرة، رفح، النصر، الشوكة".
 

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