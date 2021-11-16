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المرور: تحرير 29 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:04

شرطة المرور
شرطة المرور

غزة – الرأي:

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 29 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من أول أمس الأحد؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 11 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، و7 مخالفات لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 6 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و5 مخالفات قطع الإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة

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