"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة للبث المباشر.. تعرف عليها

كشفت منصة "إنستجرام" فى وقت سابق أنها تستعد للكشف عن ميزتي"Live Scheduling" و "Practice " على المنصة، وذلك لتسهيل الأمور على منشئي المحتوى المباشر، حيث يتم طرح ميزة "الجدولة المباشرة" للمستخدمين بالفعل وتسمح لهم بجدولة الفيديو المباشر لمدة تصل إلى 90 يومًا، ومن ناحية أخرى، لم يتم طرح وضع Practice بعد، ولكنه سيمنح المستخدمين أرضية اختبار قبل بدء البث المباشر.



وتشير التقارير إلى أن إنستجرام يختبر أيضًا ميزة جديدة أخرى مخصصة لمنشئي المحتوى المباشر، حيث كشف المسرب الشهير أليساندارو بالوزي، أن الشركة تعمل على ميزة تسمح للمبدعين المباشرين بإضافة مشرفين إلى مجموعات البث المباشر الخاصة بهم.



وستتم إضافة الميزة، وفقًا للتقرير، إلى الإعدادات المباشرة لإنستجرام وستعمل الميزة على تسهيل الأمور لمنشئي المحتوى من خلال السماح لهم باختيار مشرف محتوى من الأشخاص الذين يشاهدون حاليًا البث المباشر لإدارة التعليقات وغيرها من الأشياء أثناء البث المباشر المستمر.



ولا تزال الميزة قيد التطوير وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ انستجرام بالفعل في اختبارها لتحديد المستخدمين أولاً ثم الانتقال إلى الإصدار النهائي للتطبيق، ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه حتى الآن، لم يتحدث إنستجرام عن أي شيء يتعلق بهذه الميزة.

