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واتس آب يعمل على تطبيق بميزات جديدة لنظام التشغيل Windows 11

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:46

واتس آب يعمل على تطبيق بميزات جديدة لنظام التشغيل Windows 11
واتس آب يعمل على تطبيق بميزات جديدة لنظام التشغيل Windows 11

طرح واتس آب مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا مع ميزة الأجهزة المتعددة لمزيد من المستخدمين، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين ربط الأجهزة الثانوية عبر واتس آب ويب، بحساب واتس آب الأساسي الذي يعمل على الهاتف الذكي وإرسال أو استقبال الرسائل والمكالمات دون الحاجة إلى توصيل الجهاز الأساسي بالإنترنت. 


والآن ، يقال إن النظام الأساسي يعمل على تطبيق لنظامي التشغيل Windows 11 و Windows 10، ووفقًا لتقرير صادر عن AggiornamentiLumia ، يعتمد تطبيق واتس آب لنظام التشغيل Windows إلى حد كبير على إصدار الويب من النظام الأساسي وسيكون متاحًا للتنزيل من متجر Microsoft. 
 
ويذكر التقرير أيضًا أن التطبيق قد يعتمد على Universal Windows Platform (UWP) مما يعني أن التطبيق سيكون قادرًا على المزامنة في الخلفية وتلقي الإشعارات حتى عندما لا يكون قيد التشغيل.
 
 
ويبدو أن تطبيق واتس آب سيحصل أيضًا على بعض الميزات الجديدة.
 

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