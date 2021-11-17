وزارة العمل تنهي 3 مخالصات عمالية بقيمة "6645" شيكل

غزة- الرأي

أنهت وحدة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل، ممثلة بقسم المخالصات العمالية وحل النزاعات، يوم الثلاثاء 16/11/2021، 3 مخالصات عمالية جديدة، بقيمة 6645 شيكل.

وأوضح قسم المخالصات العمالية، أن المخالصة الأولى والثانية تمت بين شركة مأرب لصناعة الشيبس واثنين من العمال الذين أنهوا عملهما فيها، في حين كانت المخالصة الثالثة بين شركة أبناء رشاد حمادة جينرال وأحد العاملين فيها.

وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية وفقا لـقانون_العمل رقم 7 لسنة 2000.