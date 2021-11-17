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الأرجنتين تتأهل لكأس العالم رغم التعادل أمام البرازيل

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:27

الأرجنتين تتأهل لكأس العالم رغم التعادل أمام البرازيل
الأرجنتين تتأهل لكأس العالم رغم التعادل أمام البرازيل

حجز منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022، الأربعاء، رغم التعادل السلبي مع البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. 

ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم تأهلوا سوى بعد فترة من انتهاء المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للتصفيات أمريكا الجنوبية، والتي أقيمت في ملعب "سان خوان ديل بايكينتيناريو".

وضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات قطر حسابيا، بعد خسارة الأوروغواي 0-3 أمام بوليفيا وتشيلي أمام الإكوادور بنتيجة 0-2.

وشارك نجم هجوم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي في المباراة كأساسي، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المباراة الماضية. 

بالمقابل افتقد منتخب البرازيل نجمه، نيمار دا سيلفا، في المباراة المقررة أمام منتخب الأرجنتين، وذلك بداعي تعرضه للإصابة في الفخذ.

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