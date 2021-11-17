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الصحة والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:31

الصحة والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
الصحة والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت إدارة مجمع الشفاء الطبي سبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية – شرطة حراسات الشفاء بحضور الرائد" أيمن بارود" مدير شرطة حراسات الشفاء.


وأشار رامي مهنا المدير الإداري للمجمع أن الهدف من اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما، والمساهمة في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمرضى والجمهور والمساعدة في تقديم خدمة أفضل، وكذلك مناقشة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه العمل عند كلا الجانبين.


وأشاد مهنا بجهود أفراد وزارة الداخلية داخل مرافق المجمع بتأمين المداخل والمخارج وأقسام الطوارئ. 


من جهته، أهاب الرائد "بارود" بالمواطنين ضرورة التعاون التام مع شرطة المستشفى لتحقيق الهدوء والسكنية العامة بما يضمن تحقيق وتجويد الخدمات الصحية والطبية المقدمة إلى عموم المرضى والمراجعين والزائرين.

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