مجمع الشفاء يستضيف استشاري جراحة النساء والتوليد ” زهير الهنا “

غزة- الرأي

استضافت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمديرها العام د. محمد أبو سلمية وأعضاء مجلس إدارته، استشاري جراحة النساء والتوليد – جامعة باريس الدكتور ” زهير الهنا ” قادما من المملكة المغربية، والذي يعمل في كبرى مستشفيات فرنسا.

حيث رحب د. أبو سلمية بهذه الزيارة والتي سيتم خلالها إجراء عمليات جراحية بواسطة المنظار الجراحي، وكذلك تدريب ودعم الطواقم الطبية من خلال اللقاءات التي سيتم عقدها خلال الزيارة، مثنياً على الجهود العظيمة التي بذلها الدكتور “الهنا “خلال زياراته السابقة لقطاع غزة حيث تعد هذه الزيارة الرابعة.

كما وأعرب د. الهنا عن سعادته لوصوله قطاع غزة لخدمة مرضى القطاع والتخفيف من آلامهم.