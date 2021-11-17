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وفاة واحدة و147 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:30

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1025 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 280 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186007 إصابة بينها 1847 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 182535 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1625.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 77 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 44.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 492715 شخصًا.

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