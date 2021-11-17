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الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:38

الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف
الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف

غزة- الرأي

بحث مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان تفعيل دور الصحة النفسية في شبكة مقدمي الخدمات النفسية، ودورها في شبكة حماية الطفولة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من مؤسسة اليونسيف الدولية لرعاية الطفولة، ومنسقة حماية الطفولة في فلسطين السيدة هالا ايميلي، وبحضور مدير دائرة التخطيط والتطوير أ. هشام المدلل.


واشاد الدكتور سليمان بجهود المؤسسة الدولية في دعم الخدمات النفسية، مؤكداً على حرصه على التعاون بينهما، ومشيرا الى اهمية استقطاب خبرات دولية في تدريب العاملين في الصحة النفسية على التدخلات في حالات الطوارئ مع الأطفال.

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