صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين

خان يونس- الرأي

أقامت إدارة صحة خانيونس بوزارة الصحة، حفلاً تكريمياً للمتقاعدين تحت عنوان "لمسة وفاء "، في قاعة مؤتمرات مطعم سنابل، وحضر الحفل كلاَ من نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ورئيس بلدية خان يونس د.علاء الدين البطة، ورئيس مجلس شباب الأمة أ. وجدي عزام، وشخصيات وطنية من محافظة خان يونس.

وافتتح الحفل د.تميم صقر مدير صحة خانيونس، والذي تناول الدور الهام الذي قدمه الإخوة الزملاء المتقاعدين لأبناء شعبهم وجهودهم الجبارة طيلة فترة عملهم.

وبيّن د.محمد الفرا جهود وزارة الصحة فترة الازمات، وخاصة فترة جائحة كورونا ومسيرات العودة والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وبدوره عبر أ. عزام عن سعادته الكبرى بهذا الحضور الكبير من كافة الجهات المدعوة لحضور حفل تكريم الزملاء المتقاعدين.

وفي كلمة الدكتور علاء الدين البطة "رئيس بلدية خان يونس" وجه التحية للزملاء المتقاعدين الذين جسدوا بصمودهم وإرادتهم أروع آيات النضال والتضحية، ومؤكدا على الدور الهام الذي قدموه طيلة فترة تقديم الخدمة الطبية لهم، ويفتخر بأن خانيونس بها هذه الكوادر الطبية وهذا العطاء والإخلاص وشكرهم على ما قدموه من جهود طيبة فترة عملهم وخدمتهم.

وبدوره عبر د. سمير الاخرس نيابة عن الزملاء المتقاعدين بشكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة على الحفل التكريمي المميز.