وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم جولات تفتيشية على مواقع إنشاءات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تُحيد خطر "قذيفة" من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة وكالة الرأي الفلسطينية صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف
أخبار » الأخبار الحكومية

صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:40

صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين
صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين

خان يونس- الرأي

أقامت إدارة صحة خانيونس بوزارة الصحة، حفلاً تكريمياً للمتقاعدين تحت عنوان "لمسة وفاء "، في قاعة مؤتمرات مطعم سنابل، وحضر الحفل كلاَ من نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ورئيس بلدية خان يونس د.علاء الدين البطة، ورئيس مجلس شباب الأمة أ. وجدي عزام، وشخصيات وطنية من محافظة خان يونس.
وافتتح الحفل د.تميم صقر مدير صحة خانيونس، والذي تناول الدور الهام الذي قدمه الإخوة الزملاء المتقاعدين لأبناء شعبهم وجهودهم الجبارة طيلة فترة عملهم.

وبيّن د.محمد الفرا جهود وزارة الصحة فترة الازمات، وخاصة فترة جائحة كورونا ومسيرات العودة والعدوان الأخير على قطاع غزة.

وبدوره عبر أ. عزام عن سعادته الكبرى بهذا الحضور الكبير من كافة الجهات المدعوة لحضور حفل تكريم الزملاء المتقاعدين. 

وفي كلمة الدكتور علاء الدين البطة "رئيس بلدية خان يونس" وجه التحية للزملاء المتقاعدين الذين جسدوا بصمودهم وإرادتهم أروع آيات النضال والتضحية، ومؤكدا على الدور الهام الذي قدموه طيلة فترة تقديم الخدمة الطبية لهم، ويفتخر بأن خانيونس بها هذه الكوادر الطبية وهذا العطاء والإخلاص وشكرهم على ما قدموه من جهود طيبة فترة عملهم وخدمتهم.

وبدوره عبر د. سمير الاخرس نيابة عن الزملاء المتقاعدين   بشكرهم وامتنانهم لوزارة الصحة على الحفل التكريمي المميز.

257747518_207520124755417_6928785445736519179_n صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟