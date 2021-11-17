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العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:44

العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة
العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة

غزة- الرأي

استنكرت وزارة العدل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة 26 عاماً من بلدة طمون بعد اصابته برصاصة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه.


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الممارسات العنجهية والوحشية الإسرائيلية متواصلة بحق أهلنا بمدينة القدس وضواحيها والتي كان منها الاعتداءات بسلوان والاعتقالات بحق الشبان بالعيسوية وسياسة هدم المنازل الممنهجة ضد المقدسيين، واقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى، والاعتقالات المتواصلة بحق الفلسطينيين في كافة أراضي الضفة الغربية، إضافة لاستمرار الحصار على قطاع غزة لما يزيد عن 15 عاماً.


وطالبت العدل المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية بالتحرك الفوري والفعلي لوقف انتهاكات الاحتلال الصارخة لمبادئ القوانين والمواثيق الدولية ووضع حد لكافة ممارساته التعسفية بحق أبناء شعبنا في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية.

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