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"عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:46

"عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية

خان يونس- الرأي

أنهى قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة خانيونس، وبالتنسيق مع جمعية بيادر للتنمية المجتمعية،  سلسلة اللقاءات التوعوية بالسلامة والصحة المهنية لأصحاب المشاريع الصغيرة الممولة من الجمعية وعامليهم. 


وتضمنت اللقاءات دراسة الأخطار في كل مهنة، وطرق تفاديها، بالإضافة إلى مهمات السلامة المناسبة لكل مهنة، إلى جانب عرض مشاهد مصورة توضح المخاطر وطرق التعامل معها.


يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في معظم النشاطات الاقتصادية بالمحافظة، فيما سيتم استكمال التنسيق المشترك مع الجمعية لتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الصغيرة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة المطلوبة. 

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