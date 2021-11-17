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المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:53

المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع
المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع

غزة- الرأي

اتفق وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، مع العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر والحدود على تطوير العمل داخل المعابر والحدود في قطاع غزة جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة يوم أمس الثلاثاء بحضور عدد من الشخصيات.


ورحب أبو شرخ بالحضور مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة داخل هذه المعابر لتسهيل حركة المواطنين وكذلك البضائع المستوردة فيما يخص قطاع النقل والمواصلات من إدخال المركبات وقطع الغيار والتسهيل في حركة التجار.


وتم مناقشة العديد من القضايا من أبرزها إمكانية وضع مكتب دائم للوزارة في معبر بيت حانون لتسهيل عمل فريق الوزارة بشكل يومي من فحص للمركبات وإجراءات إدخالها، وكذلك قطع الغيار المهربة وطرق ضبطها وإلزام الجميع بالعمل ضمن قانون الاستيراد وضبط شاحنات نقل الحمصة.


وأكد أبو شرخ على أهمية متابعة سريان ترخيص الشاحنات العاملة في المعابر وضبط آلية عملها والتأكد من الفحص الفني لها لتوفير أعلى مستوى من السلامة المرورية.


واثنى أبو شرخ على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المعابر والحدود في تنظيم عمل معابر قطاع غزة والذي تشكل شريان الحياة للقطاع من حيث حركة المواطنين وكذلك البضائع التجارية الصادرة والمستوردة و توفير مكان مخصص لفرق الوزارة لعملية فحص المركبات المستوردة.


من جانبه شكر أبو بطيحان وكيل الوزارة على حسن الاستقبال موضحاً أن وزارة النقل والمواصلات من الوزارات المفصلية في عمل المعابر فيما يخص إدخال المركبات وقطع الغيار.

وتابع أبو بطيحان بالقول إن هيئة المعابر والحدود تعمل على تطوير مرافق معابر قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

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