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خلال ورشة عمل مع جهات الاختصاص

سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:08

سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار
سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار

غزة- الرأي

افتتح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، ورشة عمل الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار المتساقطة على المباني ،  واتخاذ خطوات عملية لتوفيرها وعدم اهدارها.
حضر الورشة عدد من جهات الاختصاص من أبرزها وحدة مصادر المياه ووحدة حماية البيئة ووحدة التخطيط والتوعية  في سلطة المياه وجودة البيئة ، بالاضافة لممثلين عن كلا من مصلحة مياه بلديات الساحل ونقابة المهندسين وبلدية غزة وكلية الهندسة بالجامعة الاسلامية وشركة عبد السلام ياسين.
واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن تجميع مياه الأمطار تعتبر خطوة مهمة جدا للحفاظ على مصادر المياه النادرة في قطاع غزة .
وأفاد مدير وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن الورشة بصدد تفعيل توصيات الورشة من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة مثل اللجنة المركزية للأبنية ونقابة المهندسين من أجل الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التأكيد علة وجود مخططات خاصة بحصر مياه الأمطار المتساقطةعلى المباني والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع.
كما أكدت الورشة غلى ضرورة فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة مياه الصرف الصحي في هذه المباني ، وذلك بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الخزان الجوفي وعدم التسبب في احداث ضغط على شبكة الصرف الصحي مما يسبب حدوث طفح بالشبكات.
وأشار م.ماهر سالم من بلدية غزة أن سلطة المياه وجودة البيئة وبالتكاتف مع جهات الاختصاص يمكنها تطبيق مشروع تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها بعد اتمام عملية ترشيحها.
كما أكد المجتمعون في الورشة على ضرورة تنفيذ حملات توعوية من أجل تغيير سلوك المواطن فيما يخص اهدار مياه الأمطار وضروىة المحافظة عليها وعدم تصريفها لشبكات الصرف الصحي .

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