وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم جولات تفتيشية على مواقع إنشاءات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تُحيد خطر "قذيفة" من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة وكالة الرأي الفلسطينية صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف
أخبار » الأخبار الحكومية

حول مهارات التواصل مع الأشخاص

بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:17

بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة
بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة

رفح- الرأي

نظمت  بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة، دورة تدريبية حول مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، بقاعة التطوير والتدريب في مبنى بلدية رفح، بواقع (36) ساعة تدريبية، تعقدها شعبة التطوير الإداري وبناء القدرات، ويشارك فيها عدد من موظفي بلديات رفح والشوكة النصر على مختلف مستوياتهم الإدارية.


وخلال افتتاح الدورة أكد رئيس شعبة التطوير والتدريب الإداري م. صلاح أبو غالي أهمية الدورة التي تأتي في إطار حرص البلدية على رفع كفاءة الموظفين وإكسابهم مهارات التواصل مع مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن البلدية تدرك أهمية البرامج والدورات التدريبية وتوليها رعايةً واهتمامًا كبيرين، وتخصص لها مساحةً مناسبة في خطتها الاستراتيجية.
وأضاف أن هذه الدورة ستحقق أهدافًا عديدة، من أهمها: القدرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة؛ من أجل تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، هذا إلى جانب خلق بيئة حاضنة لهذه الفئة من الأشخاص، ودمجهم في المجتمع على قاعدة تحقيق العدالة الاجتماعية دون تمييز.


وخلال اللقاء الأول قدمت المدربة الخبيرة في ترجمة وتعليم لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية أ. فاطمة زعرب لمحةً عامة عن لغة الإشارة وتطورها وأهميتها ومفاهيمها وطرقها واستراتيجياتها، وعبرت بدورها شكرها العميق لبلدية رفح إدارةً وموظفين على حسن التعاون والتنظيم، مثمنةً الدور البارز الذي تقوم به البلدية في رعاية ذوي الإعاقة وتقوية العلاقات بينهم وبين مجتمعهم.

256236127_2891163617759024_5791761778098076440_n بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟