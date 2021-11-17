بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة

رفح- الرأي

نظمت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة، دورة تدريبية حول مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، بقاعة التطوير والتدريب في مبنى بلدية رفح، بواقع (36) ساعة تدريبية، تعقدها شعبة التطوير الإداري وبناء القدرات، ويشارك فيها عدد من موظفي بلديات رفح والشوكة النصر على مختلف مستوياتهم الإدارية.



وخلال افتتاح الدورة أكد رئيس شعبة التطوير والتدريب الإداري م. صلاح أبو غالي أهمية الدورة التي تأتي في إطار حرص البلدية على رفع كفاءة الموظفين وإكسابهم مهارات التواصل مع مختلف الشرائح، مشيراً إلى أن البلدية تدرك أهمية البرامج والدورات التدريبية وتوليها رعايةً واهتمامًا كبيرين، وتخصص لها مساحةً مناسبة في خطتها الاستراتيجية.

وأضاف أن هذه الدورة ستحقق أهدافًا عديدة، من أهمها: القدرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة؛ من أجل تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات لهم بسهولة ويسر، هذا إلى جانب خلق بيئة حاضنة لهذه الفئة من الأشخاص، ودمجهم في المجتمع على قاعدة تحقيق العدالة الاجتماعية دون تمييز.



وخلال اللقاء الأول قدمت المدربة الخبيرة في ترجمة وتعليم لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية أ. فاطمة زعرب لمحةً عامة عن لغة الإشارة وتطورها وأهميتها ومفاهيمها وطرقها واستراتيجياتها، وعبرت بدورها شكرها العميق لبلدية رفح إدارةً وموظفين على حسن التعاون والتنظيم، مثمنةً الدور البارز الذي تقوم به البلدية في رعاية ذوي الإعاقة وتقوية العلاقات بينهم وبين مجتمعهم.