ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأربعاء السابع عشر من نوفمبر عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية التي بلغ عددها (11) كتيب متضمنة (29) تشريع.



وأوضح مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والعقود والاتفاقيات ورئيس اللجنة الخاصة بإعداد وطباعة أكواد القوانين على شكل كتيبات بديوان الفتوى والتشريع أنه تم تجميع هذه التشريعات وإدخال التعديلات الخاصة بها وتصنيفها لمساعدة العاملين في المجال القانوني في القطاعين العام والخاص وسهولة الرجوع إليها واقتنائها كونها صغيرة الحجم مقارنة بالوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية".



وذكر جندية بعض التشريعات التي جاءت في الكتيبات وهي قانون الخدمة المدنية وتعديلاته و لائحته التنفيذية، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وقانون الجمارك وتعديلاته، وقانون تشجيع الاستثمار العقاري في فلسطين وتعديلاته بالإضافة إلى قانون العطاءات للأشغال الحكومية، وقانون الهيئات المحلية، وقانون البيئة وقانون الصحة العامة، وقانون الصيادلة لسنة 1921م وتعديلاته وغيرها.



وأكد جندية أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر القوانين، داعياً إلى من يرغب في اقتناء الكتيبات بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو أوقات الدوام الرسمي.