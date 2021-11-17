وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم جولات تفتيشية على مواقع إنشاءات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تُحيد خطر "قذيفة" من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة وكالة الرأي الفلسطينية صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:30

ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية
ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأربعاء السابع عشر من نوفمبر عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية التي بلغ عددها (11) كتيب متضمنة (29) تشريع.


وأوضح مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والعقود والاتفاقيات ورئيس اللجنة الخاصة بإعداد وطباعة أكواد القوانين على شكل كتيبات بديوان الفتوى والتشريع أنه تم تجميع هذه التشريعات وإدخال التعديلات الخاصة بها وتصنيفها لمساعدة العاملين في المجال القانوني في القطاعين العام والخاص وسهولة الرجوع إليها واقتنائها كونها صغيرة الحجم مقارنة بالوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية".


وذكر جندية بعض التشريعات التي جاءت في الكتيبات وهي قانون الخدمة المدنية وتعديلاته و لائحته التنفيذية، وقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وقانون الجمارك وتعديلاته، وقانون تشجيع الاستثمار العقاري في فلسطين وتعديلاته بالإضافة إلى قانون العطاءات للأشغال الحكومية، وقانون الهيئات المحلية، وقانون البيئة وقانون الصحة العامة، وقانون الصيادلة لسنة 1921م وتعديلاته وغيرها.


وأكد جندية أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية طباعة ونشر القوانين، داعياً إلى من يرغب في اقتناء الكتيبات بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو أوقات الدوام الرسمي.

257662604_636484347505366_6961476015329120284_n ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟