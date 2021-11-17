شرطة البلديات بغزة تُنظم طابور أركان لعناصرها

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة البلديات بمحافظة غزة، طابور أركان مركزي لكافة عناصرها، بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد هاشم السرحي ونائبه العقيد محمد الشرافي والعقيد معين أبو عوكل مدير التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة والمقدم حقوقي محمد نصر مدير دائرة شرطة البلديات.

وأكد العقيد السرحي على الدور المهم لشرطة البلديات في إسناد طواقم "أقسام البلدية" المختلفة في تنفيذ مهام فتح الشوارع الجديدة وإزالة التعديات عن الشوارع الرئيسية وتنظيم الأسواق.

وأشاد العقيد السرحي بجهود شرطة البلديات المبذولة في المحافظة وتنفيذها المهام الموكلة إليها.

بدوره، حثّ العقيد معين أبو عوكل مدير التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة عناصر الشرطة على التحلي بالصبر واللين والتعامل بحكمة مع المواطنين في كافة الميادين.

من جانبه، استعرض المقدم نصر إنجازات شرطة البلديات بمحافظة غزة خلال كلمته، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة لأداء العناصر في الميدان.

وشدد على الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن قيادة الشرطة في ضبط الحالة الأمنية من خلال تنفيذ المهام، والسيطرة على الحالة العامة في الأسواق والمفترقات والشوارع الرئيسية العامة ومتابعة تنظيمها وترتيبها ومنع التعديات والعشوائية.