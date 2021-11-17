ثابت: تشغيل 390 معلم جديد ضمن خطة معالجة الفاقد التعليمي

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، أن الوزارة في غزة ستقوم بتشغيل 390 معلم جديد من الدور الوظيفي.

وأوضح ثابت أن ذلك سيأتي في برنامج للتشغيل المؤقت بداية من الأسبوع القادم ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.



ولفت ثابت إلى أن تشغيل المعلمين يأتي ضمن خطة الوزارة في معالجة الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كونا خلال العامين الماضيين.



حيث ستكون مهمتهم مساندة معلمي المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في تنفيذ برنامج تعليمي علاجي يستهدف الطلبة في مجال المهارات والمعارف العلمية والأكاديمية ومجال القيم.