وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم جولات تفتيشية على مواقع إنشاءات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يعلن عن إصدار الكتيبات القانونية المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات برفح تُحيد خطر "قذيفة" من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد دورة تدريبية لذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تبحث الاجراءات العملية للاستفادة من مياه الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات وهيئة المعابر يتفقان على تطوير عمل معابر القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "عمل خانيونس" و"بيادر" تُنهيان سلسلة لقاءات التوعوية بالصحة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية المتواصلة وكالة الرأي الفلسطينية صحة خانيونس تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث سبل التعاون المشترك مع اليونسيف
أخبار » الأخبار الحكومية

ثابت: تشغيل 390 معلم جديد ضمن خطة معالجة الفاقد التعليمي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:40

ثابت: تشغيل 390 معلم جديد ضمن خطة معالجة الفاقد التعليمي
ثابت: تشغيل 390 معلم جديد ضمن خطة معالجة الفاقد التعليمي

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، أن الوزارة في غزة ستقوم بتشغيل 390  معلم جديد من الدور الوظيفي.

وأوضح ثابت أن ذلك سيأتي في برنامج للتشغيل المؤقت بداية من الأسبوع القادم ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.


ولفت ثابت إلى أن  تشغيل المعلمين يأتي ضمن خطة الوزارة في معالجة الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كونا خلال العامين الماضيين.


حيث ستكون مهمتهم   مساندة معلمي المرحلة  الأساسية في المدارس الحكومية في تنفيذ برنامج تعليمي علاجي يستهدف الطلبة في مجال المهارات والمعارف العلمية والأكاديمية ومجال القيم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟