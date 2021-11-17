تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم الخماسي

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ بطولة خماسي كرة القدم لطلاب المرحلة الدنيا والعليا للبنين، وذلك على أرض صالة سعد صايل الرياضية.

و حضر مباراة الاختتام مدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت، و مدير دائرة الكشافة والرياضية أ.عبد الغني الشيخ ، ورئيس قسم الاشراف أ.فلاح الترك، ومشرف الرياضية أ.علاء الجرجاوي ، مشرف النشاط الكشفي وأ. جمال بدوي وممثل الكتلة الإسلامية أ.أبو بكر زغرة.



وفي كلمته أكد د.الفليت أن مديرية غرب غزة تحرص على تنظيم البطولات الرياضية وخاصة الكروية منها لأن التربية البدينة للطلبة هي جزء مهم من العملية التربوية في المدارس.



وأشاد المدير الفني بالروح الرياضية العالية التي سادت بين الفرق المتنافسة، مؤكداً على اهتمام المديرية ومن خلفها الوزارة بتنمية المهارات الرياضية للطلبة لما للرياضة من انعكاس إيجابي على صحة الطلبة وتنمية عقولهم ومواهبهم المتعددة وإذكاء روح التنافس الإيجابي.



وشهدت البطولة تنافساً شديداً بين جميع الفرق المشاركة في البطولة، ما يشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مديرية التربية والتعليم غرب غزة للأنشطة الرياضية، ففي بطولة المرحلة الدنيا، فازت مدرسة شهداء الشيخ رضوان "أ" بالمركز الأول بعد تغلبها على مدرسة المعتصم بالله الأساسية ب للبنين التي حصلت على المركز الثاني.



أما على صعيد المرحلة الأساسية العليا فقد حصلت مدرسة سليمان سلطان أ على المركز الأول بعد منافستها لمدرسة صرفند الأساسية وحصولها على المركز الثاني في البطولة.



وعلى صعيد المرحلة الثانوية فقد حصدت مدرسة عدنان العلمي على المركز الأول بينما حصلت مدرسة أبو ذر الغفاري على المركز الثاني.

مدرسة سليمان سلطان الثانوية "أ"للبنين مدرسة صرفند الأساسية العليا للبنين مدرسة عدنان العلمي الثانوية مدرسة أبو ذر الغفاري الأساسية للبنين/ب.ش.غ مديرية التربية والتعليم غرب غزة