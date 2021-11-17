الصحة تؤكد إتمام الإجراءات القانونية في مجالات العمل الصحي

غزة- الرأي

بحث مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة المستشار سعيد البطة، ضرورة التأكد من سلامة الإجراءات القانونية في جميع القرارات التي تتخذ في مجال العمل واتفاقها مع القانون والنظام بعيدا عن أي مخالفة او تجاوز، جاء ذلك خلال لقائه والفريق المرافق بمدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت.



وتناول اللقاء مناقشة ملفات الأطباء المبتعثين في دول الخارج من الناحية القانونية وحل الأمور العالقة بهم فيما يخص فترة مكوثهم للدراسة، وبحث المعوقات والصعوبات التي تواجههم خلال الدراسة، والزامهم بالعودة للوطن لخدمة القطاع الصحي بعد انتهاء الابتعاث، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.



ونوه المستشار البطة الى محاور دورة الأخطاء الطبية المراد عقدها في الفترة القادمة بالتعاون مع معهد القضاء العالي وملاحظات تنمية القوى البشرية بالخصوص.