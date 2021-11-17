الصحة تبحث آلية التدريب على البرامج الحديثة في الأشعة المقطعية

غزة- الرأي

بحث مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة أ.ابراهيم عباس آلية التدريب على التطبيقات والبرامج الحديثة في الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

جاءذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، بالدكتور حسام زيتونة مدير مركز زيتونة للأشعة بكفر الشيخ ورئيس قسم الاشعة بجامعة طنطا بكلية الطب، وبحضور م. عصام حماد المدير الاقليمي لفرع شركة انترميد بال في غزة.



وتم خلال اللقاء التوافق على آليات تنسيق تدريب أخصائيى التصوير الطبي وأطباء الاشعة بالمستشفيات وذلك على دفعتين بهدف اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة لتطوير وتحسين الخدمة.