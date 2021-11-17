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مستشفى النصر يختتم دورة في "فن التعامل مع الجمهور "

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:27

مستشفى النصر يختتم دورة "فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل"
مستشفى النصر يختتم دورة

غزة- الرأي

اختتم قسم التدريب والتعليم بمستشفى الرنتيسي للأطفال _النصر استكمال الدورة التدريبية "فن التعامل مع الجمهور وضغوط العمل" بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية لموظفي الفئة الإدارية والمهن الطبية.


وأكدت د. سرين أبو حمد رئيس قسم التدريب والتعليم بمستشفى الرنتيسي للأطفال _النصر د. سرين أبو حمد أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير لدورة فن التعامل مع الجمهور وإدارة ضغوط العمل لموظفين الفئة الإدارية وموظفين المهن الطبية وعلى ان يتم استكمال الدورة نفسها للطواقم الأخرى من الأطباء والتمريض مطلع العام القادم.

وثمنت دور رؤساء الأقسام في تعاونهم وتنسيق جداول الموظفين لتمكينهم من حضور هذه الدورات بما يخدم مصلحة العمل وتعزيز القدرات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والمرضى.

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