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زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار في المحافظة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:33

زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار في المحافظة
زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار في المحافظة

الوسطى- الرأي

نفذ قسمي الوقاية والإرشاد و التربة والري بمديرية زراعة الوسطى جولة ميدانية إرشادية على مزارعي الخضار داخل الدفيئات في منطقتي دير البلح والزوايدة.


و قام طاقم المهندسين بتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة والتي تمثلت في كيفية التغلب على مشكلة التنفيل والمقصود بها "موت الثمار حديثة التكوين" وذلك من خلال تنظيم وضبط عملية الري وعدم الإسراف في التسميد النيتروجيني والإهتمام بالتسميد الفسفوري والبوتاسي بالإضافة لعنصري الكالسيوم والبورون،وأيضاً رش المركبات النحاسية والتي بدورها تقضي على مسببات الأمراض البكتيرية والفطرية مع مراعاة الظروف البيئية المحيطة. 


كما دعا مهندسو المديرية الي  العمل على مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة والتي تؤثر على عملية العقد، وكذلك القيام بعملية التهوية بهدف إخراج كمية الرطوبة الزائدة داخل الدفيئات.


كما جرى أيضاً تقديم الخدمات الإرشادية اللازمة من خلال تطبيق طرق المكافحة المتكاملة للآفات.


وتأتي هذه الجولات الدورية في إطار متابعتها الميدانية لأحوال المزارعين، وضمن خطة المديرية للنهوض بالقطاع الزراعي .

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