المالية: بدء تسديد رسوم طلاب "الكلية العربية" من المستحقات غدًا

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل الإلكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من غدٍ الخميس وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 05/12/2021.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين من التسجيل هم: (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 500 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاح لطلبة الدبلوم والبكالوريوس المسجلين للدراسة من العام الدراسي 2022/2021.

وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني سيكون عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية) أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.