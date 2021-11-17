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المالية: بدء تسديد رسوم طلاب "الكلية العربية" من المستحقات غدًا

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:34

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل الإلكتروني لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من غدٍ الخميس وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 05/12/2021.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين من التسجيل هم: (الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) بواقع 500 شيكل من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاح لطلبة الدبلوم والبكالوريوس المسجلين للدراسة من العام الدراسي 2022/2021.

وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني سيكون عبر موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية) أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.

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