اليازوري: خطتنا التدريب و نقل الخبرات في المجال الزراعي

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، أنه ضمن خطة وأولويات وزارته للعام 2021 "نقل الخبرات في المجال الزراعي، وذلك من خلال جسر الفجوة بين كوادر العاملين بالوزارة أو خارجها وبين المهندسين الجدد".



وشدد على أن وزارة الزراعة لن تدخر جهداً في تدريب الكوادر الفنية في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني سواء داخلياً أو خارجياً، قائلاً "يجب تدريب المهندسين والاستثمار فيهم استثمار تنموي".



جاء حديث اليازوري خلال اختتام محاضرات تدريبية متقدمة في مجال الفاكهة، وذلك في مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الزراعة، وذلك بحضور مدير دائرة تنمية الموارد البشرية سامي النخالة.



وتستهدف المحاضرات المھندسین الزراعیین وخاصة الجدد، وكذلك الخریجین والمھتمین في القطاع الزراعي، حيث أشرف على التدريب م. ناصر ديب مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية، وبمشاركة المهندسين الزراعيين سمر أبو صفيه ومحمود العمصي، علماً أن جرى تكريمهم من وكيل وزارة الزراعة.