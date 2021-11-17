الصحة تحمّل الاحتلال استمرار عرقلة إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة لغزة

13:23الصحة تبحث آلية التدريب على البرامج الحديثة في الأشعة المقطعية

14:08المواصلات تشارك في فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟