الصحة تحمّل الاحتلال استمرار عرقلة إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة لغزة

حمّلت وزارة الصحة في غزة، الاحتلال الإسرائيلي استمرار عرقلة إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة لمستشفيات القطاع.
وقالت الوزارة، إن الاحتلال يمنع إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة الهامة والضرورية للمشافي.
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17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:52
غزة - الرأي
حمّلت وزارة الصحة في غزة، الاحتلال الإسرائيلي استمرار عرقلة إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة لمستشفيات القطاع.
وقالت الوزارة، إن الاحتلال يمنع إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة الهامة والضرورية للمشافي.
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