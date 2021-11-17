وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحمّل الاحتلال استمرار عرقلة إدخال أجهزة الأشعة المتنقلة لغزة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يثمن جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهنئ الدغمي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب الأردني وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري: خطتنا التدريب و نقل الخبرات في المجال الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم طلاب "الكلية العربية" من المستحقات غدًا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم والحبش وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يختتم دورة في "فن التعامل مع الجمهور " وكالة الرأي الفلسطينية سوق فراس .. معلم شعبي ترسم البلدية خطوات تطويره وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث آلية التدريب على البرامج الحديثة في الأشعة المقطعية
أخبار » الأخبار الحكومية

برعاية منظمة الصحة العالمية..

الصحة تفتتح ورشة عمل لفرق الطوارئ الطبية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:59

الصحة تفتتح ورشة عمل لفرق الطوارئ الطبية
الصحة تفتتح ورشة عمل لفرق الطوارئ الطبية

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة ورشة عمل للفرق الطبية للطوارئ والتي استهدفت عدة فئات صحية منها الأطباء والتمريض وسائقي الإسعاف، والصيادلة، والاداريين ومدربين من تنمية القوى البشرية، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية.


ورحب مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج بالحضور خلال كلمة افتتاحية، لافتا الى الدور الكبير الموكل لكوادر وزارة الصحة خلال الأزمات واوقات الطوارئ، ومشيرا انه سيتم تدريب (120) كادرا صحيا، شملت المستشفيات والرعاية الأولية والصيدلة والتنمية البشرية.


من جهته، أكد مدير عام الإسعاف والطوارئ د. اياد أبو زاهر على الجهد الكبير الذي تقوم به الكوادر الصحية كل في عمله للنهوض بالمنظومة الصحية وتعزيز العمل بها وخاصة أوقات الازمات والعدوان على قطاع غزة.


يذكر ان اللقاء تضمن تعريف حول السياسات والإجراءات المتبعة أوقات الازمات، وتعريف للخدمات التي تقدم اثناء الكوارث من خلال "الخيام" التي تنصب في المستشفيات، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة داخل المستشفيات وخارج غرف الطوارئ.

الصحة تفتتح ورشة عمل لفرق الطوارئ الطبية 257471485_297766502148860_1896212218422710782_n 257467670_431107008455254_7826130279330336093_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟