الصحة تفتتح ورشة عمل لفرق الطوارئ الطبية

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة ورشة عمل للفرق الطبية للطوارئ والتي استهدفت عدة فئات صحية منها الأطباء والتمريض وسائقي الإسعاف، والصيادلة، والاداريين ومدربين من تنمية القوى البشرية، وذلك برعاية منظمة الصحة العالمية.



ورحب مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج بالحضور خلال كلمة افتتاحية، لافتا الى الدور الكبير الموكل لكوادر وزارة الصحة خلال الأزمات واوقات الطوارئ، ومشيرا انه سيتم تدريب (120) كادرا صحيا، شملت المستشفيات والرعاية الأولية والصيدلة والتنمية البشرية.



من جهته، أكد مدير عام الإسعاف والطوارئ د. اياد أبو زاهر على الجهد الكبير الذي تقوم به الكوادر الصحية كل في عمله للنهوض بالمنظومة الصحية وتعزيز العمل بها وخاصة أوقات الازمات والعدوان على قطاع غزة.



يذكر ان اللقاء تضمن تعريف حول السياسات والإجراءات المتبعة أوقات الازمات، وتعريف للخدمات التي تقدم اثناء الكوارث من خلال "الخيام" التي تنصب في المستشفيات، وتقديم الخدمات الصحية الملائمة داخل المستشفيات وخارج غرف الطوارئ.