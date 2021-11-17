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المواصلات تشارك في فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:08

المواصلات تشارك في فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية
المواصلات تشارك في فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

غزة- الرأي

شاركت دائرة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات بفعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية والذي أقيم في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بمشاركة العديد من الوزارات والخبراء والمختصين في هذا المجال .


وقدمت دائرة نظم المعلومات الجغرافية في المؤتمر ورقة عمل تضمنت مادة تعريفية بالمشاريع التي نفذتها ومن أهمها مشروع إسقاط المنشآت التي تشرف عليها وزارة النقل والمواصلات ومشروع إنشاء خريطة أساس لشبكة الشوارع في المحافظات الجنوبية ومشروع توقيع وتحليل الحوادث المرورية ومشروع إسقاط بيانات الوزارة على السيرفر الحكومي .


كما تم إعداد عدد من الخرائط وطباعتها بالحجم الكبير وعرضها داخل معرض المؤسسات الخاص بعمل المؤسسات المشاركة في فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية كما شاركت الدائرة بعمل بوستر تعريفي عن عمل الوزارة وتوزيعه على المشاركين في الفعالية.

كما تم الشرح من قبل رئيس الفريق م. عمر المناعمة عن طبيعة عمل دائرة نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة لكبار الزوار أثناء تجولهم في المعرض وشرح أهم المشاريع التي تقوم بها وانجازاتها حيث ثمن رئيس كلية العلوم التطبيقية بغزة د.سعيد أنور الزبدة جهود وزارة النقل والمواصلات في تطوير نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة والتعاون المشترك بين الوزارة والكلية في تدريب خريجي طلاب نظم المعلومات الجغرافية . 


وشارك في هذه الفعالية ممثلين عن الدائرة وهم م . عمر المناعمة و م . فاتن زقوت و أ . عاهد الرفاتي وثمنوا الجهود الكبيرة التي قامت بها الكلية في إحياء اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية .

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