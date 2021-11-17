ماهي أفضل تراخيص شركات التداول؟

الرأي - وكالات

شركات التداول المرخصة هي وسيط مالي منظم من هيئة رقابية معتمدة محلية أو عالمية تقدم خدمات الوساطة للتداول بالتجزئة وبالجملة في الأسواق المالية المستثمرين والمتداولين الفرديين والمؤسسات كذلك تقدم شركات التداول المرخصة الأمان والثقة لعملائها عبر خدمات مميزة ومنصات تداول متطورة تسهل للمستخدم الوصول إلى آلاف الأدوات المالية مثل العملات الأجنبية الأسهم السلع المعادن الثمينة السندات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها.

لا شك أن تراخيص شركات التداول يلعب دورا مهما للغاية في خلق الأجواء الأمنية التي سترافق استثمارك القادم مع شركة الوساطة المالية التي ستختار التداول معها حيث ينبغي على جميع المتداولين عند الاستقرار على شركة تداول فوركس للتداول من خلالها أن يقوموا بالنظر بجدية إلى الترخيص الذي تحمله شركة التداول تلك وهذا لأن بدون وجود الترخيص قد يتعرض المستثمر للعديد من عمليات الاحتيال والتدليس التي يكون الهدف من ورائها سرقة أمواله.

التداول في العالم العربي هو خيار جذاب للمستثمرين وخاصة سوق تداول العملات الأجنبية والذي أصبح اكتر واكتر شعبية في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج بشكل عام كذلك أصبح هناك العديد من شركات التداول المرخصة في الأردن كذلك ومصر وتونس والجزائر وغيرها دون الحصر حيث يوجد اهتمام كبير حقا.

على سبيل المثال أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تراخيص عمل شركات لتداول العملات الأجنبية ويمكن أن يتم التداول في المملكة العربية السعودية من خلال شركات التداول المعتمدة من هيئة السوق السعودية وشركات التداول الآمنة التي تحمل تراخيص أخرى مثل هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية أو هيئة السلوك المالي البريطاني.

أهمية تراخيص شركات التداول

لا تقتصر التراخيص التي تمنحها الهيئة الرقابية على وثيقة تمارس بها شركات التداول المرخصة عملها داخل السوق ولكن الشركة التي تمنح هذا النوع من الترخيص يعني أنها شركة جديرة بالثقة تستحق أن يتم الوثوق فيها من قبل المتداولين الراغبين في الاشتراك معها كما أن هيئة الرقابة المالية لا يقتصر عملها على إصدار التراخيص ولكن تقوم الهيئة بالمتابعة

والمراقبة المستمرة لشركة التداول التي منحتها الترخيص ومراجعة وضعها دائما وهذا للتأكد من أهليته الاستحقاقية للترخيص الممنوح لها ضمانا لحق المتداول الذي قام بالاشتراك معها بناء على هذا الترخيص من أجل حماية المتداول من عمليات الاحتيال التي قد تمارس في حقها بفعل هذا الترخيص لذا فإن الهيئات الرقابية تمنح هذا الترخيصات لتنظيم عمل شركات التداول داخل سوق الفوركس بالإضافة إلى حماية المتداولين وضمان حقوقهم خوفا من تعنت شركة التداول أو الاحتيال عليهم

هناك العديد من شركات الفوركس الاحتيالية التي تحاول اصباغ نفسها بالصبغة القانونية وهذا عن طريق إيهام المتداولين بأنها جديرة بالثقة للتعامل معها لأنها تحمل ترخيص من هيئة رقابة مالية محلية جديرة بالثقة وتمنحها الأهلية والمصداقية للعمل داخل سوق الفوركس ويتم الإيهام من خلال عدة وسائل منها

القيام بتزوير الترخيص بحيث تحمل شركة الوساطة المالية ترخيص على صفحتها ولكن يكون ترخيص مزيف وغير حقيقي سرقة ترخيص شركة وساطة أخرى والقيام بنسبها إلى نفسها وهذا يجعل الشركة تحمل ترخيص حقيقي ينخدع في المتداولين ولكن في الحقيقه الترخيص نفسه يخص شركة تداول أخرى وليس تلك الشركة الكاذبة

القيام بوضع ترخيص وهمي لا أساس له من الصحة وإقناع الراغبين في التداول أنها قامت بالحصول عليه من هيئة الرقابية المحلية مما يجعلها جديرة بالثقة للتعامل معها

أي شركة تداول تريد الخوض في مجال الفوركس وممارسة عملها في ينبغي عليها التقديم إلى هيئة الرقابة المالية التابعة لها في مدينتها وغالبا ما تكون هيئة الرقابة تلك محلية تختلف باختلاف الدولة التي تقع فيها شركة الوساطة المالية وتمارس عملها بداخلها وعند تقديم الشركة أوراقه لهيئة الرقابة المالية تقوم الهيئة بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من قبل الشركة والتأكد من مصداقية وضعها الاستثماري ومن ثم بناء على دراسة التفاصيل الخاصة بها تحدد ما إذا كانت تستحق الحصول على ترخيص لمزاولة عملها داخل سوق الفوركس من عدمه

تراخيص الفوركس

الترخيص هي شهاده يتم تقديمها لشركة الوساطة من قبل هيئة المالية التي من وظيفتها حماية أموال العملاء ومراقبة حاسبات التداول في شركة الوساطة من أي عملية أو محاولة غير قانونية لذلك ننصح بالتعامل فقط مع شركات الفوركس المرخصة.



هناك عدة وظائف أخرى للترخيص ومن أهمها:

مراقبة ومنع أي تضارب مصالح بين الشركة الوسيطة والعميل

مراقبة جميع عمليات التداول والتأكد من عدم وجود أي تلاعبات في المنصة أو أسعار التداول.

مراقبة الشركة والتأكد من أن أموال العملاء وحساباتهم هي بانعزال كامل عن أموال وحسابات الشركة الوسيطة

هذا السياسة تسمى بسياسة انعزال الأموال وهي شرط رئيسي ترخيص أي شركة وساطة

مراجعة خدمة العملاء فإذا كان هناك ما يثير الشكوك بخصوص الترخيص الممنوح من قبل هيئة الوساطة المالية لشركة التداول التي تنوي التعامل معها يمكن الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة الوساطة المالية أن يطمئنك حول وضعك الاستثماري مع تلك الشركة وهذا من خلال الاستفسار عن كافة الأسئلة التي تدور في ذهنك بخصوص الترخيص الممنوح لها فإذا وافتك شركه الوساطه الماليه بكافة التفاصيل التي تريد التعرف عليها وتأكدت تماما من صحة هذا التفاصيل حينها تكون شركة جديرة بالثقة للتعامل معها.