وزارة المرأة تعزز تعاونها مع معهد الأمل للأيتام

غزة- الرأي

زار وفد من معهد الأمل للأيتام مقر وزارة شؤون المرأة بغزة اليوم الأربعاء ، ممثلا بمدير المعهد التنفيذي أ. إياد المصري ونخبة من العاملين في المعهد .

وكان في استقبال الوفد أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة وأ. نهى أبو العلا مدير عام الاتصال والتأثير وأ. داليا أبو حسنين مدير مكتب الوكيل .

وجرى خلال اللقاء استعراض أهم البرامج والأنشطة التي ينفذها المعهد خدمة لابناء شعبنا من شريحة الايتام اضافة إلى المجتمع المحلي .

من جهتها، رحبت هارون بالوفد الزائر مقدمة شرحاً وافياً حول البرامج التي تقوم بها الوزارة التي تستهدف النساء بشكل عام والنساء من الفئات المهمشة بشكل خاص وكان اخرها فعالية بالشراكة مع المعهد لتكريم النساء الحاصلات علي جوائز دولية لعام 2021 .

فيما عبر المصري عن شكره لوزارة شؤون المرأة و وكيل الوزارة أ. أميرة هارون وكل العاملين في الوزارة لتقديمهم الخدمات المجتمعية لشريحة النساء مؤكدا على أهمية الشراكة بين الطرفين للنهوض بالمجتمع الفلسطيني .

وفي ختام الزيارة أكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك خدمة لأبناء شعبنا والنهوض بأطفالنا ممن فقدو المعيل والسند وكذلك امهاتهم ،وتم الاتفاق علي برامج مشتركة بين الطرفين .