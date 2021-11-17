هارون تستقبل وفداً من جمعية دار اليتيم الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبلت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، في مكتبها اليوم الاربعاء، وفداً من جمعية دار اليتيم الفلسطيني برئاسة أسماء أحمد الكرد رئيس قسم الكفالات في جمعية دار اليتيم الفلسطيني، كما ضم الوفد ريم سلمان المساعد اداري و راوية حماد مدير فرع دير البلح.

وكان في استقبالهم من الوزارة نهى أبو العلا و مؤمنة الرقب و داليا أبو حسنين .

ورحبت هارون بالوفد الزائر مبينة أهمية الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في زيادة الوعي والنهوض بالمرأة مبينة أن الوزارة مظلة لهذه المؤسسات وتقدم لها الدعم من أجل تحقيق أهدافها .

من جهتها، عبرت الكرد عن سعادتها بهذا اللقاء مثمنة دور الوزارة بالنهوض بالمرأة الفلسطينية التي هي جزء من اهتماماتهم مستعرضة الانشطة التي تقوم بها الجمعية لخدمة اليتيم والنساء.

وتم الحديث حول المساحات المشتركة بين الطرفين وسبل التعاون .

وقدمت الكرد درع تعبيراً عن تقديرها لدور الوزارة في خدمة المجتمع وخاصة فئة النساء.