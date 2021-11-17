لأول مرة بغزة.. فريق طبي ينجح في إزالة جلطة دماغية لمريضين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن تمكن فريق طبي بمجمع الشفاء الطبي من إزالة جلطة دماغية حادة لمريضين باستخدام عقار tpa وإجراء قسطرة دماغية عاجلة.

الطبيب: محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء ترأسالفريق الطبى الذي تمكن من إذابة جلطة دماغية لمريضين فى الخمسينات من عمرهم بإستحدام عقار tpa واجراء قسطرة دماغية عاجلة لهم.

وأوضح د.حبيب، أن المريضين كانا يعانيان من جلطة دماغية حادة، أدت إلى عدم تمكنهم من الكلام الى جانب إصابتهم بالشلل في اليد والساق، لافتا إلى أنه وبعد دقائق من العلاج و اجراء قسطرة الشرايين الدماغ تمكن المريضين من الحديث وتحريك الأطراف .

ووجه د.حبيب شكره كل من ساهم فى إنجاح هذا الإنجاز الذى عدّه لأول مرة يحدث فى قطاع غزة.