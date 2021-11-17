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بالتعاون مع الإدارة العامة للهندسة والصيانة بوزارة الصحة

مجمع ناصر الطبي يعتمد حزمة مشاريع تطويرية

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:22

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

غزة – الرأي:

اعتمد مجمع ناصر الطبى حزمة مشاريع لصالح تطوير الخدمات في بعض أقسامه، وذلك خلال اجتماع عقده د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالمهندس بسام الحمادين مدير عام الإدارة العامة للهندسة و الصيانة بوزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروع عناية الأطفال بمبنى التحرير، إضافة إلى إعتماد مشروع تجهيز غرف العزل بمستشفى ناصر بواقع غرفتين في قسم باطنة حريم وترميم غرف العزل بباطنة رجال.

كما ناقش الإجتماع مشروع العناية المتوسطة للنساء والولادة والذي من المقرر أن يتم رفع المشروع إلى وزارة الصحة بعد الحصول على موافقة م.الحمادين على المشروع، ليتم عرضه على دائرة المشاريع بالوزارة على أن يتم البدء بتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وتم التوافق على استخدام غرفة التقارير الطبية في الارشيف للاستفادة من مكانها الحالي لصالح منظار الأنف والأذن والحنجرة والبدء الفوري بتجهيزها ، كما تم التوافق على جلب جهاز نيبرو وفق مواصفات عالية الجودة لصالح مرضى الغسيل الكلوي بتبرع كريم من فاعل خير.

ووعد م. الحمادين برصف الممر الواصل بين م. التحرير ومبنى هند الدغمة لمرضى الغسيل الكلوي والمتوقع افتتاحه خلال شهر يناير للعام 2022.

وحضر اللقاء كلا من أ. بسام مسلم مدير دائرة التمريض، وأ.اياد برهوم المدير المالي والإداري في المجمع و أ. وئام فارس مدير قسم العلاقات العامة والاعلام ود. أيمن الأسطل رئيس قسم الطوارئ وم. حمد النجار من دائرة الهندسة و الصيانة في المحافظة وم. محمد ابو عكر من المكتب الهندسي بوزارة الصحة.
 

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