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ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الزراعي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:34

ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الزراعي
ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الزراعي

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، امس الثلاثاء، اللقاء الحادي عشر من اللقاءات التحضيرية لأعمال لجان المقابلات الإشرافية.

واستهدف اللقاء الحادي عشر، وظائف القطاع الزراعي، بحضور المدراء من وزارة الزراعة والعديد من الجهات ذات العلاقة، والذين يشكلون بدورهم لجان المقابلات الشفوية للوظائف الإشرافية في هذا القطاع.

ومن المقرر أن يشمل القطاع الزراعي (6) وظائف إشرافية، من دوائر وزارة الزراعة التخصصية بواقع (103) متقدم ومتقدمة.

و أوضحت مدير عام الإدارة العامة للتعيينات أ. فدوان أبو شريعة بأن ديوان الموظفين العام يسعى دوماً للاستفادة من الخبرات العاملة في القطاع الحكومي، لضمان النزاهة والشفافية خلال عقد الاختبارات الوظيفية الاشرافية.

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