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وحدة التخطيط بالمالية تعقد ورشتي عمل لمناقشة خطة عام 2022

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:40

وحدة التخطيط بالمالية تعقد ورشتي عمل لمناقشة خطة عام 2022
وحدة التخطيط بالمالية تعقد ورشتي عمل لمناقشة خطة عام 2022

غزة- الرأي

عقدت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة المالية، ورشتي عمل منفصلتين الأولى حضرها مندوبي التخطيط في الإدارات، والثانية حضرها وكيل الوزارة أ.عوني الباشا والوكيل المساعد أ. ابراهيم صيام وعدد من المدراء العامون، لمناقشة تصور خطة الوزارة لعام 2022.

ورحب مدير عام الوحدة أ. بيان بكر بالمشاركين في الورشتين، مثمنا دورهم في إعداد خطط الوزارة وتعاونهم لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وقدم شرحا عن مراحل إعداد خطة 2022 وضرورة تكثيف الجهود لإخراج الخطة بأعلى جودة وفي الوقت المحدد.

واستعرض أ. خالد أبو حية مدير دائرة المشاريع المكلف مؤشرات الأداء التنموية للوزارة، التي تضمنت أهم مؤشرات الايرادات والنفقات والرقابة والحوسبة للاستفادة منها والاسترشاد بها في وضع خطة الوزارة السنوية.

وقدم أ. صلاح الداهودي مدير دائرة التخطيط والسياسات المكلف شرحا لأهداف وأولويات الوزارة، في مشروع خطة عام 2022.

واستعرض أ. تامر الأغا من دائرة تطوير الأداء المؤسسي نموذج تحليل SWOT الذي تضمن أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تحيط بعمل الوزارة والتي تم رصدها من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة وذلك بغرض تعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص ومعالجة نقاط الضعف وتلافي التهديدات خلال وضع خطة الوزارة لعام 2022.

وساد خلال الورشتين العمل الجماعي والحوار والمناقشة لكافة المحاور.

وأكد الحضور على أهمية التعاون والتنسيق بين إدارات الوزارة والإدارة العليا في إعداد الخطة السنوية التي تساهم في تجويد خدمات الوزارة.

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