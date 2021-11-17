الديوان والصحة يعقدان لقاءً تحضيرياً للوظائف الإشرافية بالصحة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الصحة بالشراكة مع ديوان الموظفين العام لقاءً تحضيرياً للجان مقابلات الوظائف الإشرافية لديها والتي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل على مستوى مدراء الدوائر في عدد من الإدارات التابعة لها.

وجاء اللقاء بمشاركة كل من وكلاء وزارة الصحة المساعدين الدكتور مدحت محيسن والمهندس أسامة قاسم ومدير عام الشؤون الإدارية أ. محمود حماد ومدير عام التعيينات بديوان الموظفين العام أ. فدوان أبو شريعة وبمشاركة المدراء العامون وأعضاء لجان المقابلات.

وفي كلمة له باللقاء، عبر وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن عن تثمينه لكافة الجهود التي بذلت على مستوى قيادة وزارة الصحة وبالشراكة مع قيادة العمل الحكومي وديوان الموظفين العام والتي أثمرت في إنصاف الكوادر الصحية من خلال منحها حقها بالترقي على السلم الوظيفي، مشيراً إلى الأعباء الكبيرة التي تحملتها الكوادر الصحية على صعيد الاعتداءات الإسرائيلية وخلال جائحة كورونا حيث مثلت الكوادر الصحية خط الدفاع الأول عن أبناء شعبها.

وبين د. محيسن إلى أن المقابلات سيتم إجراءها على أسس النزاهة والشفافية الكاملة، متمنياً التوفيق والسداد لأعضاء لجان المقابلات في اختيار المرشحين.

إلى ذلك، قال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة أ. محمود حماد إنه تم تشكيل 31 لجنة مقابلات من الوكلاء المساعدون والمدراء العامون وبمشاركة ممثلين عن ديوان الموظفين العام لاختيار المرشحين للمناصب الاشرافية بالوزارة، مشيراً إلى أن هذه اللجان ستشرع في إجراء المقابلات بدءاً من يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

من جانبها، قالت مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين العام أ. فدوان أبو شريعة إن وزارة الصحة مرت بأزمات كبيرة وحمت المواطنين خلال هذه الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تقع على رأس سلم الأولويات لدى العمل الحكومي ولها النصيب الأكبر في عملية التوظيف.

وقدمت أ. أبو شريعة عرضاً تقديمياً تحدثت خلاله عن البروتوكول الخاص بمقابلات التوظيف ومعايير الترقيات الإدارية والفنية بالخصوص.