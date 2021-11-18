وكالة الرأي الفلسطينية الديوان والصحة يعقدان لقاءً تحضيرياً للوظائف الإشرافية بالصحة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بالمالية تعقد ورشتي عمل لمناقشة خطة عام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد لقاءً تحضيرياً لأعضاء لجان القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يعتمد حزمة مشاريع تطويرية وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة بغزة.. فريق طبي ينجح في إزالة جلطة دماغية لمريضين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعي منفذ عملية القدس الشهيد عمر أبو عصب وكالة الرأي الفلسطينية جنود الاحتلال يجبرون عائلة على أخذ صورة جماعية وكالة الرأي الفلسطينية هارون تستقبل وفداً من جمعية دار اليتيم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تعزز تعاونها مع معهد الأمل للأيتام
أخبار » الأخبار الحكومية

لمخاتير ووجهاء منطقة الشمال

الحكم المحلي تعقد لقاًء حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:01

الحكم المحلي تعقد لقاء حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة
الحكم المحلي تعقد لقاء حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا، لقاءً لمخاتير ووجهاء ورجال إصلاح محافظة الشمال حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة  الإسلامية. 


ويأتي ذلك استكمالاً للقاءات التثقيفية  لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة بهم.

 
ورحب أ.عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي بالحضور مشيدا بدور المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء في الإصلاح وتعزيز النسيج المجتمعي وحل النزاعات بالطرق السليمة.


وبين أن اللقاء الثاني سيتناول الحديث عن الإصلاح في الشريعة الإسلامية والتأكيد على ضرورة الالتزام به في حل القضايا.


من جانبه استعرض د.ماهر الحولي رئيس دائرة الإصلاح برابطة علماء فلسطين عن جملة من المصطلحات العشائرية ومقارنتها بالشريعة الإسلامية من خلال الإجراءات العشائرية المتبعة بعد حدوث المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العمل متفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.


وأشار إلى أهمية الإصلاح بين الناس وتحمل الجميع لمسؤولياته، مضيفاً: لكم دور عظيم في المجتمع من خلال ترسيخ قواعد السلم المجتمعي والإصلاح بين الناس.


بدورهم أعرب المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح عن شكرهم للقائمين على التدريب الهادف إلى  تطوير قدراتهم بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي وحقن الدماء متمنيين استمرار التعاون.

871a9ef0-7e95-4892-9de6-f8d4de0a510f الحكم المحلي تعقد لقاء حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة d2189b19-eccf-41a8-aa3f-01eddbd46b66 dc4dfe08-fef9-490e-8dfb-40873e366a02
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟