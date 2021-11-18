الحكم المحلي تعقد لقاًء حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا، لقاءً لمخاتير ووجهاء ورجال إصلاح محافظة الشمال حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة الإسلامية.



ويأتي ذلك استكمالاً للقاءات التثقيفية لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة بهم.



ورحب أ.عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي بالحضور مشيدا بدور المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء في الإصلاح وتعزيز النسيج المجتمعي وحل النزاعات بالطرق السليمة.



وبين أن اللقاء الثاني سيتناول الحديث عن الإصلاح في الشريعة الإسلامية والتأكيد على ضرورة الالتزام به في حل القضايا.



من جانبه استعرض د.ماهر الحولي رئيس دائرة الإصلاح برابطة علماء فلسطين عن جملة من المصطلحات العشائرية ومقارنتها بالشريعة الإسلامية من خلال الإجراءات العشائرية المتبعة بعد حدوث المشكلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العمل متفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.



وأشار إلى أهمية الإصلاح بين الناس وتحمل الجميع لمسؤولياته، مضيفاً: لكم دور عظيم في المجتمع من خلال ترسيخ قواعد السلم المجتمعي والإصلاح بين الناس.



بدورهم أعرب المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح عن شكرهم للقائمين على التدريب الهادف إلى تطوير قدراتهم بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي وحقن الدماء متمنيين استمرار التعاون.