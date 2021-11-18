وزارة المرأة تضع مقترحات لقاعدة بيانات خاصة بشكاوى النساء

غزة- الرأي

أكدت مدير وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة علياء عيد، أن الوزارة تتابع عن كثب الشكاوى التي ترد إليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة، لافتة إلى أن وحدة الشكاوي تتبع وكيل الوزارة مباشرة.

وقالت عيد، في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى:" إننا نسعى لإنشاء قاعدة بيانات لشكاوى النساء في كل القطاعات".

وأشارت إلى أن الوحدة عملت على حصر الشكاوي في المؤسسات الحكومية والأهلية والجامعات والكليات وتم مخاطبة كافة الوزرات والمؤسسات بشأن الشكاوى الخاصة بالنساء سواء كُن موظفات أو من الجمهور ولمسنا إستجابة سريعة منهم.

وأضافت أن وحدة الشكاوي عقدت عدة ورش عمل لوضع مقترحات لقاعدة بيانات خاصة بشكاوى النساء يتم من خلالها تحديد السياسات ومعالجة القضايا والشكاوى، ما يسهل حصر المشكلات التي تواجه المرأة الفلسطينية.

ونوهت عيد إلى أن الوزارة ستعمل على توجيه جميع المؤسسات لتحديد الآليات المناسبة لحل الشكاوى والقضايا التي تواجه المرأة.