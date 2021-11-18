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مايكروسوفت تطرح تحديثات سنوية لـWindows 10 بميزات جديدة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:58

مايكروسوفت تطرح تحديثات سنوية لـWindows 10 بميزات جديدة
مايكروسوفت تطرح تحديثات سنوية لـWindows 10 بميزات جديدة

قالت شركة مايكروسوفت إنها تخطط لتحديث Windows 10 سنويًا مع أي تحديثات مستقبلية للميزات، فبدءًا من اليوم ، تصدر مايكروسوفت تحديث Windows 10 نوفمبر 2021 ، وسيكون التحديث الرئيسي التالي بعد ذلك متاحًا لاحقًا في عام 2022، ويتطابق إيقاع التحديث هذا مع نفس مستخدمي Windows 11 ، والذي سيقدم أيضًا ميزات جديدة على أساس سنوي.
 
ويوضح جون كابل، رئيس خدمة ويندوز في مايكروسوفت: "سننتقل إلى إيقاع إصدار Windows 10 جديد ليتوافق مع إيقاع Windows 11، ويستهدف إصدارات تحديث الميزات السنوية، التحديث التالي لميزة Windows 10 محدد في النصف الثاني من عام 2022."
 
ويأتي التزام مايكروسوفت بتحديثات ميزات Windows 10 المستقبلية بعد أن كانت الشركة هادئة بشأن خططها خلال الكشف عن Windows 11 في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي ستقدمه مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10 في المستقبل. 
 
أما فيما يتعلق بتحديث نوفمبر 2021 فهو بسيط للغاية، حيث أن الميزة الوحيدة للمستخدمين هي دعم حساب GPU في نظام Windows الفرعي لنظام Linux (WSL)، وقد بدأت مايكروسوفت بالفعل في طرح متجر مايكروسوفت الجديد لأجهزة Windows 10 في وقت سابق من هذا الشهر.
 
حيث ان معظم خطط مايكروسوفت المستقبلية لنظام Windows مفهومة لنظام التشغيل Windows 11 ، لكن الشركة ستدعم إصدارًا واحدًا على الأقل من Windows 10 حتى 14 أكتوبر 2025. يمكننا أن نرى اثنين أو ربما ثلاثة تحديثات للميزات لنظام التشغيل Windows 10 حتى تاريخ انتهاء الدعم ، ولكن لم يعد من المحتمل أن يكونوا مهمين بعد الآن.
 
 

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