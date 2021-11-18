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انتكاسة جديدة لبايرن بإصابة ستانيشيتش بفيروس كورونا

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:23

انتكاسة جديدة لبايرن بإصابة ستانيشيتش بفيروس كورونا
انتكاسة جديدة لبايرن بإصابة ستانيشيتش بفيروس كورونا

تعرض بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم لانتكاسة جديدة متعلقة بفيروس كوفيد-19 قبل مباراته الجمعة في أوغسبورغ في البوندسليغا، مع إصابة المدافع الكرواتي يوزيب ستانيشيتش وموظفَيْن في النادي بالفيروس.
وجاءت نتيجة ستانيشيتش (21 عامًا)، الملقح بشكل كامل، إيجابية بعد عودته الى ميونيخ بعد خوضه المباراة التي فاز بها منتخب بلاده ضد روسيا 1-صفر الاحد ليتأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء في بيان للنادي الأربعاء “المدافع ملقح بشكل كامل وهو في العزل. هو بخير”.
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من خروج لاعبي بايرن يوزوا كيميش الذي كشف أنه لم يتلق اللقاح، سيرج غنابري، الإنكليزي جمال موسيالا والكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ من الحجر الصحي.
وكان اللاعبون الاربعة احتكوا بزميلهم في بايرن نيكلاس زوله الذي أصيب بالفيروس وهو لا يزال في العزل، ما أجبرهم على الغياب عن مباريات منتخب ألمانيا في النافذة الدولية.

وتعيق هذه الإصابات تحضيرات فريق المدرب يوليان ناغلسمان الذي غاب بدوره عن أربع مباريات نهاية الشهر الماضي بسبب إصابته بالفيروس.
وسيبتعد بايرن حامل اللقب في المواسم العشرة الاخيرة بفارق سبع نقاط في حال فوزه على أوغسبورغ في افتتاح المرحلة الثانية عشرة.
ولم يحقق أوغسبورغ أي انتصار على جاره البافاري في السنوات الست الاخيرة واكتسحه بايرن 5-2 في المرحلة الاخيرة من الموسم الماضي.

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