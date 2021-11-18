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الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:19

الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس
الإرشاد المروري بالوسطى يعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس

الوسطى- الرأي

عقد قسم الإرشاد المروري في شرطة مرور الوسطى، وبالتعاون مع مؤسسة نادي الأقصى محاضرات توعوية في السلامة المرورية لطلاب مدرسة وادي غزة بمنطقة جحر الديك ومدرسة ابن زيدون في قرية المصدر وسط القطاع.

وشملت المحاضرات تطبيق عملي لقطع الشارع بالشكل السليم تجنبا لحوادث الطرق.

وتركزت اللقاءات حول مكونات الطريق والعبور الآمن للطريق والسلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث.

ويأتي النشاط ضمن برنامج محاضـرات في التوعيـة المروريـة والسـلامة علـي الطريـق وذلـك لنشـر الـوعي والثقافـة المروريـة والحـد مـن وقـوع الحـوادث المـرورية.

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