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الصحة: 409 مريض زراعة كلى يتلقى الرعاية الصحية بمستشفيات الوزارة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:40

الصحة: 409 مريض زراعة كلى يتلقي الرعاية الصحية بمستشفيات الوزارة
الصحة: 409 مريض زراعة كلى يتلقي الرعاية الصحية بمستشفيات الوزارة

غزة- الرأي

ذكر تقرير أداء وحدة زراعة الأعضاء بوزارة الصحة الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية لشهر أكتوبر من العام الحالي 2021، أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم الرعاية الصحية لمرضى زراعة الكلى والذي بلغ عددهم (409) مريض، ومشيرا  إلى أن عدد المرضى الذين تم زراعة الكلى لهم ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير 2013 وحتى اكتوبر (105) مريض.

وأفاد التقرير أن عدد مرضى الفشل الكلوي والذين تم اجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) لهم (1026) مريض خلال اكتوبر، في حين بلغ عدد جلسات الغسيل (11,344) جلسة، مشيرا أن عدد جلسات غسيل الكلى لمصابي كورونا (28) جلسة في مستشفى الصداقة التركي.


وتناول التقرير أنه جاري العمل والمتابعة لمتابعة ترخيص خدمة زراعة القرنيات في المراكز والمستشفيات الخاصة بطب وجراحة العيون.

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