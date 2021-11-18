جودة البيئة تضبط مكب نفايات عشوائي جنوب القطاع

خان يونس- الرأي

أجرت طواقم التفتيش في وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، جولة تفتيشية على أبرز مكبات النفايات الموجودة ، وتم ضبط مكب نفايات عشوائي تابع لبلدية القرارة.



و أوضحت الطواقم أن المكب من شأنه أن يؤثر على البيئة بشكل كبير من حيث انتشار الرائحة الكريهة بالمنطقة بالاضافة للتأثير على الخزان الجوفي.



وأفادت الطواقم أنه تم تحرير محضر ضبط ليتم تحويله للنيابة العامة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أكد أن انتشار مثل هذه المكبات العشوائية من شأنه يشكّل خطر كبير على البيئة بشكل عام.