مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لشرح عقار يستخدم لإذابة الجلطات

غزة- الرأي

عقدت دائرة التمريض بمجمع الشفاء الطبي، محاضرة علمية بعنوان " شرح عقار جديد tpa" يستخدم لإذابة الجلطات الدماغية والقلبية التي قد تؤدي الى الشلل.

وألقى المحاضرة د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، وذلك بحضور مدير تمريض مستشفى الجراحة أ. أحمد الجبالي وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الجراحة والباطنة.



وقدم حبيب شرح مفصل عن علاج tpa ونوعيته واستخداماته وتصنيفه وموانع استخدامه بالإضافة الى الاعراض الجانبية والمدة الزمنية التي يجب ان يعطى خلالها للمريض منذ بدء الجلطة.

كما أكد حبيب بأنه علاج توفر من جديد في وزارة الصحة وتم استخدامه لأول مرة في مجمع الشفاء الطبي لعلاج الجلطات القلبية والدماغية.

بدوره رحب الجبالي بجميع المشاركين في هذه المحاضرة القيمة ومقدما شكره وتقديره للدكتور حبيب على جهوده.