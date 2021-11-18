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بعنوان " كيفية التعامل مع علاج tpa "

مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لشرح عقار يستخدم لإذابة الجلطات

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:13

مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لشرح عقار يستخدم لإذابة الجلطات
مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لشرح عقار يستخدم لإذابة الجلطات

غزة- الرأي

عقدت دائرة التمريض بمجمع الشفاء الطبي، محاضرة علمية بعنوان " شرح عقار جديد tpa" يستخدم لإذابة الجلطات الدماغية والقلبية التي قد تؤدي الى الشلل.

وألقى المحاضرة د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بالمجمع، وذلك بحضور مدير تمريض مستشفى الجراحة أ. أحمد الجبالي وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الجراحة والباطنة.


وقدم حبيب شرح مفصل عن علاج tpa   ونوعيته واستخداماته وتصنيفه وموانع استخدامه بالإضافة الى الاعراض الجانبية والمدة الزمنية التي يجب ان يعطى خلالها للمريض منذ بدء الجلطة.

كما أكد حبيب بأنه علاج توفر من جديد في وزارة الصحة وتم استخدامه لأول مرة في مجمع الشفاء الطبي لعلاج الجلطات القلبية والدماغية.

بدوره رحب الجبالي بجميع المشاركين في هذه المحاضرة القيمة ومقدما شكره وتقديره للدكتور حبيب على جهوده.

مجمع الشفاء يعقد محاضرة علمية لشرح عقار يستخدم لإذابة الجلطات 258308812_430762785129911_6326499653831453984_n 257895546_1353789288425879_1702657703723030386_n
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