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مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:17

مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة
مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة

غزة- الرأي

واصلت مديرية عمل غزة ممثلة في قسم التفتيش وحماية العمل،  جولات تفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.


وأشار قسم التفتيش وحماية العمل إلى أن الجولات التفتيشية هدفت إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة للعاملين في المنشآت.

257574878_2568084103335458_3581786263043128571_n مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة
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