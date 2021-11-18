مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة

غزة- الرأي

واصلت مديرية عمل غزة ممثلة في قسم التفتيش وحماية العمل، جولات تفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.



وأشار قسم التفتيش وحماية العمل إلى أن الجولات التفتيشية هدفت إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة للعاملين في المنشآت.