مديرية عمل غزة تواصل جولاتها التفتيشية على قطاعات مختلفة

واصلت مديرية عمل غزة ممثلة في قسم التفتيش وحماية العمل، جولات تفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وأشار قسم التفتيش وحماية العمل إلى أن الجولات التفتيشية هدفت إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة للعاملين في المنشآت.
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18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:17
غزة- الرأي
واصلت مديرية عمل غزة ممثلة في قسم التفتيش وحماية العمل، جولات تفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وأشار قسم التفتيش وحماية العمل إلى أن الجولات التفتيشية هدفت إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة للعاملين في المنشآت.
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