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وزارة العمل تتفقد مشروع تدريب ذوي الإعاقة على المهن

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:22

وزارة العمل تتفقد مشروع تدريب ذوي الإعاقة على المهن
وزارة العمل تتفقد مشروع تدريب ذوي الإعاقة على المهن

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل،  زيارة مركز إرادة لتفقد ومتابعة مشروع التدريب والتشغيل المشترك "مشروع تسهيل الوصول للعمل اللائق في قطاع غزة".


وضم وفد الوزارة محمد طبيل، القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات التشغيل، وأ. عبد الله كلاب مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني، وأ. نبيل المبحوح مدير عام الإدارة العامة للتعاون، وأ. صالح صهيون مدير دائرة التوجيه والإرشاد، وم . محمد الخزندار.


ويستهدف المشروع عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من كلا الجنسين، لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم.


وتفقد وفد وزارة العمل جميع المستفيدين من المشروع في أماكن تدريبهم "ورش التدريب"، حيث شمل التدريب المهن الآتية : برمجة وصيانة الأجهزة الذكية، تصميم الجرافيك، صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية والغسالات، صيانة الثلاجات والمكيفات المنزلية، فن الخياطة والتفصيل".
 

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