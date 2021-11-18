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تحت مبادرة شبابية باسم "هاي بلدي"

السياحة تطلع وفداً من خريجات الجامعات على المواقع الأثرية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:34

السياحة تطلع وفداً من خريجات الجامعات على المواقع الأثرية
السياحة تطلع وفداً من خريجات الجامعات على المواقع الأثرية

غزة- الرأي

استضافت وزارة السياحة والآثار ، وفداً من الخريجات الجامعيات الاعلاميات المنضويات تحت مبادرة شبابية باسم "هاي بلدي"، وذلك لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلى والإعلامي لرفع الاهتمام بالموروث الثقافي والحضاري لغزة.


و أوضحت دائرة العلاقات العامة، أن الجولة امتدت على مدار 3 أيام متتالية وشملت العديد من المواقع والمنازل الاثرية في قطاع غزة وشارك فيها العشرات من الخريجات والمبادرات الاعلاميات تحت عنوان مبادرة "هاي بلدي"، تم خلالها التعرف على أهمية تلك الأماكن والحقب التاريخية التي مرت بها.


 وقالت المرشدة الأثرية والمسئولة عن متحف قصر الباشا نريمان خلة،إن الوزارة حريصة على استمرار التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع العلاقة مع الجميع من اجل تكريّس دورها التوعوي في ترسيخ الوجود الحضاري لفلسطين، ونشر التوعية المجتمعية لوسائل الاعلام ونشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي.


وأضافت أن هدف تلك الجولات ايضاً تعريف جمهور المواطنين ونشر المعرفة التاريخية عن حضارة وعراقة غزة ومجدها التليد، وتعزيز المسئولية الفردية والمجتمعية لكافة شرائح المجتمع وخاصة الإعلاميين لإحداث تغيير إيجابي والنهوض بالحفاظ على الإرث التاريخي والاعتزاز بحضارتنا وتراثنا ومعالمنا الأثرية الوطنية.


وأوضحت أن الجولة الأثرية للمبادرات والخريجات شملت موقع القديس هيلاريون والكنيسة البيزنطية ومتحف قصف الباشا و10 من البيوت الأثرية في غزة القديمة والتي تم ترميم بعضها وإعادة تأهيلها في الشهور الأخيرة، لتصبح مزار أبرزها، فضلاً عن زيارة المسجد العمري الكبير وسباط العلمي. 

يذكر أنّ حملة (هاي بلدي) تأتي ضمن مبادرات مشروع ملتقى الشراكة الشبابي الذي تنفذه الجمعية جمعية الخريجات بالتعاون مع مركز العمل التنموي معاً.

السياحة تطلع وفداً من خريجات الجامعات على المواقع الأثرية 257777384_2289427461199629_2219963398131432502_n 257139786_2289427324532976_621831198301254387_n
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