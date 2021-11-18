التعليم يناقش تنفيذ عدة فعاليات رياضية مع المجلس الأعلى للرياضة

غزة- الرأي

ناقش التعليم العالي –دائرة الشئون والخدمات الطلابية تنفيذ عدة فعاليات رياضية مع المجلس الأعلى للشباب الرياضة، وذلك خلال لقاء ضم كل من أ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية من التعليم العالي وأ. محمد أبو عيطة مدير دائرة التدريب والرياضة للجميع من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.



وقد تم التوافق على تنفيذ عدة بطولات رياضية تستهدف طلبة من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، خلال الفصلين الدراسي الأول والثاني للعام 2021/2022م.

ويأتي ذلك ضمن رؤية وخطة تم التوافق عليها في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دائرة الشئون والخدمات الطلابية ودائرة التدريب والرياضة للجميع في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتكون أولى هذه البطولات بطولة كرة الطائرة التي ستنفذ في شهر ديسمبر 2021م، بعد التوافق وإجراء الترتيبات والتنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية والمختصة في مؤسسات التعليم العالي.



كما اتفق الطرفان على الاستمرار في اللقاءات التي من شأنها زيادة التعاون وتدعيم سبل التنسيق والشراكة المتبادلة من أجل تنفيذ المزيد من الفعاليات والنشاطات الرياضية.

